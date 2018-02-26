МВД РФ допустило новые задержания по "кокаиновому делу"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По уголовному делу о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию могут быть новые задержания.

Как отмечается в опубликованном постановлении суда об избрании меры пресечения в отношении Иштимира Худжамова, "не все соучастники (преступления) установлены".

Таким образом, полиция устанавливает иных причастных к этому делу.

Кроме того, в постановлениях суда в отношении остальных фигурантов дела, также подчеркивается, что обвиняемые имеют "знакомых за пределами Российской Федерации", находясь на свободе, смогут "согласовать свою позицию по делу с неустановленными соучастниками преступления", чем воспрепятствуют своевременному и объективному производству по уголовному делу.

В постановлении суда также подтверждается, что уголовное дело по факту попытки контрабанды и сбыта наркотических средств было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 15 ноября 2017 года. 13 и 14 декабря 2017 года в Москве были задержаны Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

Троим фигурантам "кокаинового дела", в том числе бывшему техническому работнику посольства РФ в Аргентине, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и части 3 статьи 30 - части 5 статьи 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

Арестованные фигуранты уголовного дела о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию не пытались скрыться и сотрудничают со следствием.

"С момента задержания оказывает помощь следствию, дает правдивые, последовательные показания, но (считает), что в его действиях отсутствуют составы преступлений", - говорится в постановлении Мосгорсуда, признавшего законным арест Владимира Калмыкова.

Другие фигуранты дела также заявляют о своей непричастности.

Ранее в феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, в ходе операции правоохранительных органов по пресечению канала наркопоставок кокаин был заменены мукой.

Позднее в МИД РФ проинформировали, что правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Утверждается, что кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.