Что произошло за день: понедельник, 26 февраля

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Были арестованы четверо обвиняемых по уголовному делу о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию. Причем трое из них арестованы еще в декабре, четвертый объявлен в розыск. В деле могут появиться новые фигуранты. По данным ФСБ, организатор международной преступной группы, причастной к организации контрабанды, скрывается в Германии, а в Аргентине по этому делу задержаны двое граждан этой страны.

- Верховный суд России утвердил решение о признании законными действия ЦИК, зарегистрировавшего Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента, отклонив жалобу Ксении Собчак. 26 февраля решение вступило в законную силу.

- Были открыты первые пять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена: число станций Московского метро достигло 212. На участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Власти задумывают о трех новых радиальных направлениях и планируют замкнуть кольцо к 2022 году.

- Дмитрий Песков сообщил, что основные идеи социально-экономического развития страны, заложенные в Послании президента РФ Федеральному Собранию, будут совпадать с предвыборной программой Владимира Путина, а впоследствии их зафиксируют в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов.

- Россельхознадзор решил перенести на 18:00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии.

- Со вторника, 27 февраля, в Восточной Гуте (Сирия) по поручению президента РФ вводится гуманитарная пауза. Она будет продолжаться с 9:00 до 14:00 ежедневно.

- "Мегафон" закрыл сделку по консолидации 100% "Евросети", выкупив 50% у "Вымпелкома".