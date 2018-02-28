Крупнейший ритейлер спорттоваров в США перестал продавать винтовки после стрельбы в школе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Dick's Sporting Goods, крупнейший ритейлер спортивных товаров в США, изъял из продажи штурмовые винтовки после стрельбы в школе в штате Флорида, в ходе которой погибли 17 человек, пишет MarketWatch.

Кроме того, компания перестанет продавать огнестрельное оружие лицам до 21 года и откажется от продаж оружия с магазином увеличенной емкости.

"Мы поддерживаем и уважаем Вторую поправку (к Конституции США, закрепляющую за гражданами право на ношение оружия - прим. ИФ) и признаем и ценим тот факт, что большинство владельцев оружия в США ответственно с ним обращаются, - заявил глава Dick's Эдвард Стек в обращении на сайте компании. - Но мы обязаны помочь решить стоящую перед нами проблему. Насилие с применением огнестрельного оружия стало эпидемией, унесшей жизни слишком многих людей, в том числе детей".

Акции Dick's в ходе торгов в среду поднимаются на 0,9%. В то же время бумаги производителей оружия Sturm Ruger и Smith&Wesson падают в цене на 3,3% и 1% соответственно.

19-летний Николас Круз, 14 февраля напавший на школу во Флориде, пользовался автоматической винтовкой AR-15. Жертвами атаки стали 17 человек.

Эксперты отмечают, что скорость пули, выпущенной из винтовки AR-15, в три раза выше, чем у обычного пистолета, из-за чего она наносит внутренним органам намного больший ущерб. После нападения в СМИ и соцсетях появилось множество призывов ограничить продажи оружия на территории США.