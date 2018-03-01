Госдеп США назвал безответственным поведением РФ демонстрацию модели удара по США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в четверг подверг критике показ во время Послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина анимационного ролика, в котором был смоделирован удар России по США.

"Конечно, что я хочу сказать, многие здесь, в Госдепартаменте, с интересом смотрели это выступление, и, как я полагаю, все правительство в целом... Я хочу прояснить, и мы уже говорили об этом, мы не собираемся реагировать на каждое слово и каждую идею, которую выражают мировые лидеры. Однако было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США, это то, что нам не понравилось. Мы не считаем, что это - ответственное поведение международного игрока", - заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

В Послании Федеральному Собранию в четверг Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").

В Пентагоне ранее ответили, что представленная Путиным информация о новом оружии не изменит стратегию США в том, что касается вооружений и разработок, так как все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.