Российский центр по примирению враждующих сторон в Дамаске попал под обстрел

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон в Дамаске попал под огонь, который вели боевики, сообщили российские военные.

"Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по центру примирения враждующих сторон", - сказал начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан", - сказал он.

Евтушенко отметил, что незаконные вооруженные формирования нарушают режим прекращения огня в Восточной Гуте и двух сирийских провинциях - Алеппо и Латакия. "Несмотря на введенный на территории страны режим прекращения огня, круглосуточно отмечаются провокации и его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, а также провинциях Алеппо и Латакия", - сказал он.

​Снайперы боевиков начали обстреливать гуманитарный коридор в Восточной Гуте, сообщил Евтушенко. "Продолжается информирование жителей Восточной Гуты по всем доступным каналам о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор. Обстановка в районе пункта пропуска остается напряженной. Со вчерашнего дня подступы к нему стали регулярно обстреливаться снайперами", - сказал он.

Евтушенко также сообщил, что в пятницу с восточной окраины населенного пункта Дума боевики группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) дважды обстреляли из минометов коридор безопасности на дороге, которая ведет к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин.

Несмотря на обстрелы, двум детям удалось покинуть Восточную Гуту, сообщил Евтушенко. "Этой ночью к пункту пропуска под огнем боевиков удалось выйти двоим детям. Их встречу и прикрытие от огня обеспечили сирийские военнослужащие", - сказал он.

Он сообщил, что на "горячую линию" российского центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей Восточной Гуты о том, что боевики не дают гражданскому населению покинуть опасную зону. "Чтобы прорваться с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территориями, люди пытаются использовать различные варианты выхода, минуя подготовленный гуманитарный коридор", - сказал генерал.

Евтушенко отметил, что российские военные совместно с международными гуманитарными организациями и правительством Сирии продолжают работу по урегулированию конфликта и исполнению резолюции 2401 СБ ООН, которая предполагает 30-дневный режим прекращения огня в Сирии.

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии.

26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневная гуманитарная пауза в Восточной Гуте с 09:00 до 14:00 местного времени вводится с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. По словам Шойгу, цель гуманитарной паузы - исключить жертвы среди мирного населения.

За три предыдущих дня действия гуманитарных пауз мирному населению не удавалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований.