Белый дом обвинил Россию в нарушении резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия не соблюдает требования резолюции СБ ООН 2401 о перемирии в Сирии, с таким обвинением выступил Белый дом.

"Россия перешла к нарушению условий (резолюции - ИФ) и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористичекой операции", - говорится в распространенном Белым домом заявлении.

В нем говорится, что Россия и режим президента Сирии Башара Асада обязаны "придерживаться условий резолюции СБ ООН 2401 и прекратить боевые действия в Восточной Гуте" (пригород Дамаска), а также обеспечить доступ в этот район гуманитарных грузов.