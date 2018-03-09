В результате переговоров первая группа из тринадцати боевиков покинула зону деэскалации Восточная Гута

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Тринадцать боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин, сообщил журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В результате длительных переговоров, проведённых офицерами ЦПВС, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута. Из района вышли 13 исламистов", - сказал он.

По его словам, боевики вышли без оружия, провокаций не было. В настоящее время планируется их отправка в Идлиб.

"Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен", - отметил Евтушенко.