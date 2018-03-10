Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сделка с КНДР находится в процессе проработки, в случае реализации она станет очень важной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп.

"Сделка с Северной Кореей находится в процессе проработки и, если будет реализована, станет очень важной для всего мира. Время и место будут определены", - написал он в пятницу вечером по местному времени у себя в твиттере.

Ранее советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ена сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний и "нацелен на денуклеаризацию" Корейского полуострова.

Кроме того, Ким Чен Ын в ходе недавних контактов с представителями Сеула в Пхеньяне выразил намерение как можно быстрее провести переговоры с президентом США Трампом. В свою очередь, Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая".

В Вашингтоне назвали такой шаг со стороны Северной Кореи неожиданным прогрессом по ядерной проблеме КНДР.