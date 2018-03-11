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СМИ узнали о попытке атаки боевиками базы РФ в Хмеймиме беспилотником

По их данным, на дроне было закреплено взрывное устройство, системы ПВО авиабазы перехватили цель на подлете

СМИ узнали о попытке атаки боевиками базы РФ в Хмеймиме беспилотником
Су-24 на аэродроме авиабазы "Хмеймим"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Боевики предприняли атаку против российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия при помощи, как минимум, одного беспилотника, сообщает в воскресенье межарабское издание Al-Masdar со ссылкой на сирийские проправительственные источники.

По данным Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системам ПВО базы удалось перехватить беспилотник до того, как он смог достичь территории Хмеймима и сбросить бомбу, отмечает издание.

Пока непонятно, какая именно группировка боевиков стояла за этим нападением.

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6 января стало известно, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и "Тартус". 10 ударных дронов приближались к российской авиабазе "Хмеймим", еще три - к пункту материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Пострадавших и материального ущерба на российских военных объектах не было. Российская авиабаза "Хмеймим" и ПМТО ВМФ России в городе Тартус продолжали функционировать в плановом режиме, информировало Минобороны.

Теги: Сирия, Латакия, Хмеймим
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