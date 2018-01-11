Путин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турок

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российской стороне известны организаторы атаки дронов на российскую базу Хмеймим в Сирии, ими были не турки, контролирующие Идлиб, со стороны которого были направлены беспилотники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", - сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ , отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент отметил, что дроны были закамуфлированы под самодельные устройства, однако содержали высокотехнологичные элементы, которые невозможно было сделать кустарным способом.

Он уточнил, что "это касается систем радиолокации и наведения через космос, систем сброса боеприпаса высокоточным образом - сброс проводился автоматически, а сам маршрут был выстроен так, чтобы эти летательные аппараты вернулись в место их запуска".

"Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти летательные аппараты, сколько их", - сказал президент.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три сдетонировали от столкновения с землей. Ответственность за нападение на авиабазу возложили на "Джебхат ан-Нусру".

В российском военном ведомстве также заявили, что в момент атаки на Хмеймим был замечен самолет-разведчик ВМС США.