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В Белом доме не дали прямого ответа на вопрос о причастности РФ к инциденту со Скрипалем

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник отказалась давать прямой ответ на вопрос о роли России в нападении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.

"Мы осуждаем (нападение на Скрипалей - ИФ) и выражаем сочувствие пострадавшим и их семьям, а также поддержку правительству Соединенного Королевства", - сказала она на брифинге в понедельник. "Мы поддерживаем нашего ближайшего союзника при этих особых отношениях, которые существуют между нами", - добавила Сандерс.

Когда ее попросили уточнить мнение Белого дома о том, стоит ли Россия за нападением на Скрипаля, представитель американской администрации ушла от прямого ответа на вопрос. "Они (британское правительство - ИФ) все еще расследуют детали этого (инцидента - ИФ), мы продолжим сотрудничать с ними и поддерживать их в этом процессе", - заявила она. Сандерс добавила, что США готовы "помочь" Великобритании в расследовании, если в этом будет необходимость.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

5 марта сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии. Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: США, Великобритания, Сергей Скрипаль
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