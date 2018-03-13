В мире Отравление Сергея Скрипаля

Британский эксперт допустил вероятность утечки формулы "Новичка" из лабораторий

Есть обновление от 14:20

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Британский эксперт в области химического оружия Эндрю Вебер заявил, что производство нервнопаралитического вещества "Новичок", по данным британских властей использованного при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, могло быть налажено за пределами России, если его химическая формула "утекла" из советских лабораторий.

"Есть два сценария: первый - что это была операция российских властей, чтобы убить экс-шпиона, которого там расценивают как предателя, даже несмотря на то, что он находился в Великобритании. То есть это один возможный сценарий. Второй - что лаборатория каким-то образом потеряла контроль над этим веществом. Существует опасность, что химические формулы стали широко известны, и, возможно, другие страны могут решить связаться с этим классом химических веществ", - сказал Вебер в видеокомментарии британскому изданию The Telegraph, которое опубликовано на официальном сайте издания.

По словам эксперта, "Новичок" относится к четвертому поколению целой серии нервнопаралитических веществ. Вещество из предыдущего, третьего поколения этой серии, известное как VX, использовалось для покушения на брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нама в феврале прошлого года в Малайзии. Тем не менее, вещества четвертого поколения - "Новички" - ранее никогда не были замечены в использовании, отметил Вебер.

Важная особенность "Новичка", отметил британский эксперт, в том, что этот химический агент изначально разрабатывался в советских лабораториях для обхода не только систем защиты НАТО, но и для того, чтобы его производство не подпадало под Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Другой факт о "Новичке" - это то, что он не упомянут специально в списке запрещенных отравляющих веществ Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Вебер.

Между тем, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил ранее "Интерфаксу", что российские спецслужбы несколько десятилетий назад отказались от практики уничтожения "перебежчиков" и тем более не атакуют людей с помощью нервнопаралитических газов.

"Наверное, со времен окончания сталинского периода наши спецслужбы прекратили действия по уничтожению "перебежчиков". А уж о новейшей истории России об этом можно говорить с уверенностью", - сказал Гончаров.

Он исключил применение российскими спецслужбами нервнопаралитического газа для отравления людей. "Наши спецслужбы такие варианты уничтожения людей не применяют", - сказал Гончаров.

Химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков "Новичка", в настоящее время, по данным СМИ, проживает в штате Нью-Джерси (США).

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нейропаралитическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ РФ Скрипаль и его дочь, разработано в России.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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