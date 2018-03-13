В мире Отравление Сергея Скрипаля

Эксперт усомнился в производстве газа "Новичок" в России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Газ "Новичок", фигурирующий в деле об отравлении в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вряд ли был произведен в России, сообщил "Интерфаксу" во вторник эксперт, знакомый с ходом уничтожения химоружия.

"На каком основании британцы вдруг решили, что "Новичок" изготовлен в России, если российская сторона не передавала им образец, маркер и об этом нет официального протокола? Для этого им, как минимум, нужно было украсть образец, маркер. Но тогда возникает вопрос - что и у кого украли?" - сказал источник.

По его словам, одно и то же отравляющее вещество, произведенное в разных странах, будет иметь ряд характерных отличий, которые смогут выявить специалисты, но для этого у них должны быть соответствующие маркеры.

По словам источника, при ликвидации запасов химоружия Россия не занималась уничтожением газа "Новичок". "Российская сторона не занималась уничтожением газа "Новичок", такой газ даже не был заявлен в программе", - сообщил собеседник агентства.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". Британское правительство сочло, что за нападением на Скрипаля и его дочь, вероятнее всего, стоит Россия. Кроме того, Мэй заявила, что Москве следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением экс-сотрудника ГРУ, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Москва не будет реагировать на данные требования до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) и не предоставит российской стороне доступ к образцам вещества, которым был отравлен Скрипаль.

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Во вторник посол Британии в РФ Лори Бристоу был вызван в МИД РФ.

"У меня только что была короткая встреча с замминистра Титовым, мы обсудили инцидент в Солсбери. Я повторил заявление премьер-министра Мэй в палате общин. Я подтвердил позицию премьер-министра о том, что мы ждём к концу дня объяснений от России касательно того, каким образом случилось так, что это вещество было применено в Солсбери", - сказал посол журналистам после встречи в МИД РФ..

"Премьер-министр примет решение и объявит о нем в течение завтрашнего дня", - добавил он.

Во вторник вечером стало известно, что посольство РФ в Лондоне направило в британский МИД ноту, в которой вновь заявило о непричастности к отравлению Скрипаля в Солсбери.

"Сегодня посольство направило ноту в Форин-офис, в котором вновь заявило о своей непричастности к инциденту в Солсбери и изложило вышеупомянутые требования для проведения совместного расследования", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном во вторник в твиттере.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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