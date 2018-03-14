Великобритания в СПЧ ООН призвала обратить внимание на "дело Скрипаля"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Многие действия России на мировой арене идут вразрез с отстаиваемыми ООН ценностями, и мировому сообществу следует обратить на это внимание, заявил британский постпред при ООН и других международных организациях в Женеве Джулиан Брейтуэйт.

Выступая в ходе заседания Совета ООН по правам человека, Брейтуэйт заявил, что "последние события требуют, чтобы мы сфокусировали внимание только на одной стране", имея в виду Россию.

"Совет ООН по правам человека и Генеральная Ассамблея ООН с тревожной регулярностью осуждают нарушения Россией международного права. Ее безответственное поведение все больше противоречит всему, что отстаивает эта организация (ООН - ИФ)", - сказал представитель Великобритании.

По его словам, мировое сообщество должно быть обеспокоено делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. "Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Великобритании должно послужить предупреждением международному сообществу - либо Россия преднамеренно пренебрегла международным порядком, базирующимся на законах, либо упустила контроль над собственным химическим оружием", - заявил Брейтуэйт. Он также предположил, что "Россия, как она обычно делает, будет либо отрицать факты, которые мы сегодня упомянули, или будет пытаться отвести поток критики от себя".

В ходе своей речи дипломат также перечислил те правонарушения, к которым причастна, по мнению официального Лондона, Москва. По его словам, Cовет ООН по правам человека уже неоднократно рассматривал нарушения, которые получили поддержку со стороны Москвы, и в результате которых гибли тысячи людей в Сирии. Также Брейтуэйт напомнил о предполагаемых правонарушениях в Крыму.

Кроме того, Брейтуэйт заявил, что Россия "продолжает подрыв территориальной целостности Грузии в нарушение резолюций ООН", а также обвинил ее в "поддержке нелегальных вооруженных группировок на востоке Украины, ответственных за гибель тысяч людей".

"Ситуация с правами человека в России также вызывает серьезную тревогу. Гражданское общество, правозащитники и СМИ сталкиваются с жесткими репрессиями и преследованием без проведения расследования должным образом и подотчетности", - считает британский представитель в Женеве.

Инцидент в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - сказала Мэй.

В МИД РФ назвали слова Мэй "цирковым шоу" и "сказками". "Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.