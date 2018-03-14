Посольство РФ в Лондоне запросило консульский доступ к дочери Скрипаля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Лондоне в среду сообщило, что направило запрос на предоставление консульского доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

"Запрошен консульский доступ в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней консульской конвенции 1968 года", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее "Интерфаксу" стало известно, что посольство России в Лондоне намерено запросить в среду консульский доступ к Юлии Скрипаль. "Сегодня посольство в Лондоне запросит доступ к дочери Скрипаля, она является гражданкой России", - сказал собеседник агентства.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в британском парламенте, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России", известным под названием "Новичок". "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - сказала Мэй.