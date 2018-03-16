Макрон указал на российскую причастность к нападению на Скрипаля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил солидарность с Великобританией, подвергшейся атаке (имея в виду отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля), указав при этом на причастность России.

"Мы солидарны с нашими британскими друзьями, мы осуждаем атаку, которая произошла на их земле, и осуждаем вмешательство России, поскольку все указывает на то, что это покушение на убийство осуществила Россия", - сказал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, вновь указала на возможную причастность России к инциденту с отравлением Скрипаля.

"Многие моменты указывают на то, что ответственность несет Россия. И я нахожу очень положительным тот факт, что правительство Великобритании сейчас предоставит в распоряжение международных организаций пробы, это поможет ясно доказать", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

По ее словам, "это очень тяжелая ситуация". "И мы сегодня обсудим, какая реакция будет правильной", - подчеркнула канцлер.

Ранее Макрон заявил, что согласен с выводом Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. Между тем ранее британская The Times приводила высказывание пресс-секретаря Макрона Бенжамина Гриво о том, что Париж не готов высказать свою окончательную позицию по данному делу и намерен дождаться доказательств Лондона.

4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду, 14 марта, она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.