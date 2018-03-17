В Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по Сирии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В российском Генштабе заявили, что есть признаки того, что США готовятся нанести удар по Сирии.

"Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам", - сказал в субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет", - заявил генерал.

"Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты - террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте?" - сказал Рудской.

Он также сообщил, что США могут нанести удар по государственным объектам и сирийским войскам, объявив их в применении химоружия. "Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии", - отметил генерал-полковник.

Ранее в субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана, что на территории Сирии скрыто работает спецназ США, Великобритании и Франции.