За сутки больше 31 тысяч человек вышли из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более 31 тыс. человек покинули за сутки Восточную Гуту, всего за время действия гуманитарных пауз из анклава вышли более 48 тыс. человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин вышло 272 человека, из них 137 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1 тыс. 328 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведено еще 30 тыс. 732 человека", - сказал Евтушенко.

"В настоящее время в большинстве районов страны ситуация нормализуется, налаживается процесс мирной жизни... В зоне деэскалации "Восточная Гута" нормализации обстановки мешают закрепившиеся там экстремистские группировки, которые постоянно нарушают режим прекращения огня", - сказал Евтушенко.

"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения", - добавил он.