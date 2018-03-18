Более 25 тыс. человек покинули с утра воскресенья Восточную Гуту

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Восточную Гуту с утра воскресенья покинули более 25 тыс. человек, выход мирных жителей продолжается, сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии российского центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту через пункт пропуска в населенном пункте Хаммурия", - заявил генерал.

Он отметил, что российским центром примирения на пропускных пунктах гуманитарного коридора организована раздача продуктовых наборов мирным жителям, в лагерях беженцев в районе Восточной Гуты организована выдача комплектов постельных принадлежностей и продуктовых наборов.

В.Золотухин добавил, что российскими военнослужащими на пунктах пропуска и в лагерях беженцев роздано 6 тысяч 180 продовольственных наборов, обеспечены горячим питанием 11 тысяч 440 мирных жителей, выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается.

Ранее сообщалось, что всего за время работы гуманитарных коридоров район покинули более 68 тысяч человек.