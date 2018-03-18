Силы сирийской оппозиции при поддержке Турции вошли в Африн

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции вошли в сирийский город Африн, сообщает турецкий телеканал Эн-Ти-Ви.

По его данным, сирийские оппозиционеры вошли в Африн ранним утром в воскресенье с юго-востока. Сейчас в городе слышны взрывы и стрельба из автоматического оружия. Над городом пролетают турецкие военные самолеты.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Африн может быть взят в любую минуту. Пока официальной информации об установлении контроля над этим городом нет.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ (запрещена в РФ).

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года.