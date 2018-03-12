В США опровергли выдвижение новых условий для начала переговоров с КНДР

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главным условием для проведения американо-северокорейского саммита остаются готовность Пхеньяна к денуклеаризации, его отказ от возобновления ракетно-ядерных испытаний до планируемой встречи между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявляют представители американской администрации.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США опроверг сообщения о том, что Вашингтон выдвинул для проведения встречи двух руководителей новые предварительные условия. Эти сообщения базировались на заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая, в частности, сказала: "США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи".

Представитель СНБ, комментируя это заявление, сказал журналистам: "Слова пресс-секретаря о "конкретных действиях" не относятся к новым предварительным условиям. Она имела в виду, что Северная Корея должна выполнить обязательства в отношении готовности к денуклеаризции и отказа от ракетно-ядерных испытаний".

Представитель пресс-службы Белого года Радж Шах также заявил: "Соглашение о потенциальной встрече (Трампа и Ким Чен Ына - ИФ) было достигнуто, никакие дополнительные условия для ее проведения не выдвигались. Повторю: они (Северная Корея - ИФ) не должны проводить испытания ракет, ядерные испытания и не должны публично выступать против планируемых американо-южнокорейских военных учений".

Министр финансов США Стив Мнучин сказал в телеинтервью, что саммит даст Трампу шанс "сесть и посмотреть, сможем ли мы достичь сделки".

"Президент очень четко объяснил цели встречи: избавиться от ядерного оружия на Корейском полуострове", - подчеркнул министр.

В то же время, как пишет агентство Associated Press, некоторые конгрессмены обеспокоены тем, что Трамп дал согласие на встречу "импульсивно".

"Такой встрече должна предшествовать работа дипломатов. Встреча должна быть завершением этой работы, в ходе которой все вопросы уже обговорены.... Это несколько беспокоит", - цитирует AP заявление сенатора-республиканца Джеффа Флейка.

Сам Трамп в отношении встречи с Ким Чен Ыном настроен оптимистично.

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут провалиться, а могут привести к грандиозной политической сделке, заявил он. "Они могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира", сказал он, выступая в Пенсильвании.

Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона он сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном. "Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха", - заявил президент.

По его словам, США в этом вопросе "пользуются серьезной поддержкой".

"Они (КНДР - ИФ) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно", - добавил Трамп.