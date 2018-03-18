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Активисты приехали к резиденции Порошенко под Киевом и потребовали его отставки

Есть обновление от 18:20

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Группа активистов прибыла в поселок Козин Обуховского района Киевской области к дому президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в воскресенье после завершения акции протеста на майдане Незалежности в центре Киева, организованного партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, часть активистов организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому главы государства.

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На подъезде к месту проживания Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. После этого активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешим ходом.

В настоящее время на улице возле высокого забора, окружающего дом президента, находится около 150-200 митингующих. Они выкрикивают лозунги с призывами отставки Порошенко и критикой его деятельности.

Митингующих сопровождали правоохранители. Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции Украины в спецэкипировке.

Акция в центре Киева в воскресенье собрала, предварительно, около полутора-двух тысяч человек. На митинг пришла внефракционный народный депутат Надежда Савченко, однако она не выступала.

Антиправительственные протесты в Киеве

5 фотографий
Теги: Украина, Киев, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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