В Киеве партия Саакашвили устроила митинг за отставку президента Украины

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На майдане Незалежности в Киеве в воскресенье собрались сторонники партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, которые требуют отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни страны.

По предварительной оценке , на центральной площади Киева пока находится около полутора-двух тысяч человек. В руках у митингующих флаги Украины, красно-черные флаги.

Со ступенек на Монументе Независимости к собравшимся обращаются различные общественно-политические деятели и активисты. Первым выступил диссидент, экс-депутат Степан Хмара.

На митинг также пришла внефракционный народный депутат Надежда Савченко, однако она не выступала.

Впоследствии участники акции начали разбирать металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине ухода Крыма, которые были установлены на площади несколькими днями ранее. Они уже демонтировали часть из них с помощью подручных средств, принесенных с собой инструментов.

Правоохранители наблюдают за происходящим, в ситуацию не вмешиваются.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в эфире телеканала NewsOne в воскресенье сказал: "Вчера (на майдан - ИФ) пригнали несколько сотен нацгвардейцев и спецназначенцев, которые буквально украли сцену и звуковую аппаратуру, чтобы мирное вече сегодня не состоялось".

Вместе с тем, он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие аппаратуры и холодную погоду в Киеве, мероприятие состоится.

9 марта в центре Киева митинг также за отставку действующей украинской власти собрал около 200 человек.

Сам Саакашвили в настоящее время находится в Нидерландах. 12 февраля он был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Саакашвили неоднократно обещал своим сторонникам вернуться на Украину. Между тем, госпогранслужба Украины запретила экс-президенту Грузии въезд в страну до 2021 года.