США и Южная Корея возобновят учения 1 апреля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Начало ежегодных американо-корейских учений назначено на 1 апреля, сообщил телеканал ABC со ссылкой на Пентагон.

Министры обороны США Джеймс Мэттис и Южной Кореи Сон Юн Му договорились возобновить крупномасштабные учения, прерванные из-за зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Как и в предыдущие годы, учения пройдут у берегов КНДР. Северокорейской армии отправили уведомление о сроках проведения учений и их оборонительном характере.

В них будут участвовать более 300 тысяч военнослужащих обеих стран.

Учения возобновляются на фоне стремления американского президента Дональда Трампа встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном для переговоров по ядерным испытаниям, из-за которых обострилась ситуация на полуострове.