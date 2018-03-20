В посольстве Великобритании пока не приняли решение об участии во встрече в МИД РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В посольстве Великобритании в РФ еще не решили, будет ли глава дипмиссии Лори Бристоу участвовать во встрече послами зарубежных государств в МИД РФ по "делу Скрипаля".

"В посольстве Великобритании пока не приняли решение относительно участия во встрече послов по инциденту в Солсбери 21 марта в МИД РФ", - сказал "Интерфаксу" во вторник представитель дипмиссии.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля".

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ". "Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - отметила Захарова.

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.