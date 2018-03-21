Восточную Гуту по гуманитарным коридорам во вторник покинули 680 человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Около 700 человек вышли во вторник из сирийской Восточной Гуты через два гуманитарных коридора, сообщает Минобороны РФ.

"Только за вчерашний день через гуманитарные коридоры в н.п. Мухайям Аль-Вафедин и н.п Хаммурия выведено 680 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на сайте военного ведомства ведется прямая трансляция с пунктов пропуска этих гуманитарных коридоров в южной части Восточной Гуты.

Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 80 тыс. 414 человек, сообщают в Минобороны РФ.