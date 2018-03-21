Трамп разозлился из-за утечки информации о советах не поздравлять Путина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президента США Дональда Трампа разозлила утечка в СМИ информации о том, что его советники не рекомендовали ему поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Источник отметил, что Трамп пытался выяснить, кто именно раскрыл эту информацию с учетом того, что доступ к соответствующим документам имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации.

Глава администрации Джон Келли также недоволен произошедшей утечкой, отмечает телеканал, он намерен поднять вопрос об этом в среду, сейчас его помощники пытаются выяснить, кто стоит за передачей информации журналистам.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп не прислушался к помощникам по нацбезопасности, которые советовали ему не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

По данным газеты, во вторник перед телефонным разговором советники, курирующие вопросы нацбезопасности, представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Газета сообщает, что Трамп также решил не прислушиваться к словам помощников, которые призвали его в ходе телефонного разговора обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о материалах с советами, предоставленных Трампу.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также о поздравлениях Трампа сообщал Белый дом.

Ранее Путина поздравили с переизбранием канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ряд других лидеров.