Надежду Савченко пешком повели в СБУ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов Украины в здании Верховной Рады сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления внефракционному народному депутату Надежде Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это происходило в присутствии журналистов после того, как Савченко вернулась в Верховную Раду, пообщавшись со своими родственниками и сторонниками возле здания парламента.

После этого она вновь покинула здание Верховной Рады и подошла к ожидающей ее матери. Нардеп попросила мать уехать.

Сейчас Савченко в сопровождении следователей направляется в управление СБУ по Киеву и области.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", покинув задние парламента в сопровождении следователей, журналистов, сестры и нескольких сторонников, она направилась вдоль Мариинского парка по улице Грушевского в сторону метро "Арсенальная".

Нардеп по-прежнему не отвечает на вопросы журналистов. Вместе с тем, на вопрос агентства, куда они направляются, сестра нардепа Вера Савченко сказала: "В тюрьму".

Савченко следует по улице в сопровождении мужчин в гражданской одежде, которые не отвечают на вопросы журналистов. При этом у указанных лиц в наличии специализированные средства связи, предположительно, они являются представителями правоохранительных органов.

В настоящее время процессия приблизилась к Аскольдовому переулку, где и находится Управление СБУ по Киеву и области.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала представления генерального прокурора страны Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

За разрешение привлечь к уголовной ответственности на пленарном заседании в четверг проголосовали 291 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

За согласие парламента на задержание и арест Савченко проголосовали 277 и 268 народных депутатов соответственно.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной раде.

Выступая в парламенте 22 марта, он заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота на Украине, изложенного Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Рубан был задержан 8 марта на КПП в Донбассе. По версии следствия, он вез оружие на подконтрольную часть Украины. Его подозревают в подготовке теракта, хранении, передаче или сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ. Рубан арестован на 2 месяца.