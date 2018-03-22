СБУ задержала Надежду Савченко

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователь Службы безопасности Украины Александр Томусяк зачитал подозрение внефракционному народному депутату Украины Надежде Савченко и заявил ей о задержании, руководствуясь постановлением парламента о снятии с нее депутатской неприкосновенности, предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения.

Надежда Савченко в сопровождении журналистов и правоохранителей, пришла в находящееся неподалеку от здания парламента Украины в управление СБУ по Киеву и области. По дороге нардеп не отвечала на вопросы журналистов. Вместе с тем, на вопрос агентства, куда они направляются, сестра нардепа Вера Савченко сказала: "В тюрьму".

Уже у здания столичного главка СБУ она все-таки обратилась к сопровождавшим ее журналистам. "Я свое решение приняла. Дальше - решение за вами", - выкрикнула она, после чего зашла в здание главка СБУ.

Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представления генерального прокурора страны Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. Выступая в парламенте 22 марта, он заявил, что следствие располагает видеофиксацией изложения планов военного переворота на Украине, изложенного Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.