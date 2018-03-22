Генпрокурор Украины заявил о планах "группы Савченко" обстрелять центр Киева из минометов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что группа, в состав которой, по версии следствия, входила депутат Верховной рады Надежда Савченко, планировала обстрелять центральную часть Киева с Труханова острова или с баржи.

"Достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить минометы на Трухановом острове или на барже и с Днепра обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто бы от этого пострадал больше: депутаты или простые украинцы, которые тут находятся, живут, работают?" - сказал Луценко на заседании Рады во время рассмотрения депутатами его представлений о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

15 марта Луценко подал в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Он заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что она лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной раде.