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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Госдеп США назвал абсурдным содержание записки МИД РФ по "делу Скрипалей"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт считает абсурдными заявления России о том, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могло исходить от другой страны.

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"Это просто смешно. Это не могло исходить от другой страны", - сказала она в четверг журналистам.

Она подчеркнула, что США вместе с другими странами поддерживают Великобританию в том, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля.

Накануне МИД РФ опубликовал на своем сайте "Памятную записку" с разъяснением реальной ситуации в так называемом "деле Скрипалей". В ней, в частности, "Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании".

В документе отмечается: "Полагаем, что "нападение" на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт".

Теги: США, Сергей Скрипаль
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