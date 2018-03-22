Врачи заявили о возможности ухудшения состояния Скрипаля и его дочери

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в британском Солбсери, по-прежнему находятся в критическом состоянии, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление Лондонского суда, занимающегося вопросами защиты интересов недееспособных лиц.

"Не исключено, что их (Скрипаля и его дочери - ИФ) состояние может быстро ухудшиться", - приводит телеканал выдержки из заявления судьи.

"Точные последствия воздействия (опасного вещества - ИФ) на пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени", - подчеркивается в документе.

По данным телеканала, состояние Скрипалей по-прежнему оценивается как "критическое, но стабильное".

Ранее в четверг сообщалось, что Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы ОЗХО. При этом суд отметил, что пострадавшие "находятся без сознания и не в состоянии лично предоставить свое согласие на взятие анализов крови".

Отравление "Новичком"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервно-паралитического вещества "Новичок", пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает, 17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.

21 марта эксперты ОЗХО начали исследовать отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое использовалось при нападении в Солсбери.