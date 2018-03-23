Тереза Мэй поблагодарила Евросовет за поддержку по "делу Скрипалей"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее удовлетворили оценки роли России в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля, которые были даны на саммите ЕС.

"Я приветствую, что Евросовет согласился с выводами британского правительства", - заявила она журналистам.

В документе, распространенном в ночь на пятницу в Брюсселе, говорится: "Он (Евросовет - ИФ) согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы поддерживаем с безусловной солидарностью Соединенное Королевство перед лицом этой серьезной проблемы нашей общей безопасности".

На саммите Евросоюза было принято решение об отзыве посла ЕС в России для консультаций в Брюссель.