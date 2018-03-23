Почти 1,9 тыс. боевиков "Ахрар аш Шам" с семьями покинули Восточную Гуту

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Почти 1900 боевиков группировки "Ахрар аш Шам" и члены их семей покинули Восточную Гуту после переговоров с российскими военными, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"В результате переговоров руководства российского центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш Шам" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Хараста (Восточная Гута)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин", - сообщили в военном ведомстве.

Российские военные сообщили, что на протяжении всего маршрута безопасность колонн обеспечивает сирийская полиция под контролем офицеров российского центра по примирению и представителей Сирийского арабского Красного полумесяца.