Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более трех тысяч мирных жителей покинули в пятницу Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедина, заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии ЦПВС продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" и "Хараста-Эль-Басаль" гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. В пятницу из города Дума через гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедина вышло больше трех тысяч человек. Для жителей освобожденного населенного пункта Сакба доставлена гуманитарная помощь", - сказал он.

По его словам, российские военные развернули полевые кухни и организовали раздачу продовольственных наборов. Всего в пятницу представители Центра по примирению в Восточной Гуте обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов, отметил Золотухин.

Ранее в Минобороны сообщали, что всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению вышло 94 831 человека. Таким образом, в настоящий момент Восточную Гуту покинули порядка 98 тысяч мирных жителей.