Савченко сравнила качество СИЗО в России и на Украине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко, она находится в зале заседаний в стеклянной кабине.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед началом заседания Савченко заявила, что провела ночь в СИЗО под полным видеонаблюдением.
"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?" - сказала она из стеклянной кабины для подсудимого.
На вопрос журналистов, как она провела ночь, Савченко сказала: "Так же, как в российском СИЗО".
Защитники попросили, чтобы суд разрешил нардепу находиться рядом с ними, а не в стеклянной кабине. В настоящий момент судьи удалились в совещательную комнату.
22 марта Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
Ее уведомили о подозрении и препроводили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Луценко ранее заявлял, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. По его словам, есть запечатленные на видео свидетельства изложения Надеждой Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планов военного переворота на Украине.
Представления были поданы в рамках уголовного производства по статьям украинского УК "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Подготовка к преступлению","Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Террористический акт"; "Создание террористической группы или террористической организации"; "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".