Савченко в суде объявила голодовку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Надежда Савченко, в отношении которой в настоящее время Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения, объявила голодовку.

"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - сказала Савченко, выступая во время судебного заседания в пятницу.

"Для меня уже не страшно, я это проходила", - отметила нардеп.

"Дал мне Бог продержаться в 83-дневной голодовке... Даст продержаться дольше - проживу дольше. Нет - значит, закончится (жизнь - ИФ) раньше, чем успеете осудить", - сказала она, обращаясь к судье.

Ранее Савченко объявляла голодовку 5 апреля 2016 года и начала сухую голодовку на следующий день - после того, как вступил в силу приговор Донецкого городского суда Ростовской области. 22 марта 2016 года суд признал украинскую военнослужащую Надежду Савченко виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти и вражды и приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. Суд тогда также признал ее виновной в покушении на убийство и в незаконном пересечении границы РФ.

Тогда Савченко прекратила свою акцию после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Помимо этого Савченко объявила голодовку в декабре 2014 года, находясь в московском СИЗО. По ее утверждению, акция длилась более 80 дней.

22 марта Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Ее уведомили о подозрении и препроводили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Луценко ранее заявлял, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. По его словам, есть запечатленные на видео свидетельства изложения Надеждой Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планов военного переворота на Украине.