Грузовик "Прогресс МС-07" перед затоплением будет месяц заниматься экспериментами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-07", покинув Международную космическую станцию, почти месяц проведет на орбите для проведения научных экспериментов, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Прогресс МС-07" отстыкуется от МКС 28 марта. Однако, прежде чем отправиться к Земле и затонуть в океане, ему предстоит провести на орбите почти месяц - до 26 апреля. На борту корабля планируется провести серию научных экспериментов", - сказал он.

Космический грузовик "Прогресс МС-07" должен был стать самым быстрым кораблем в истории. Предполагалось, что стартовав в начале октября с "Байконура", он доберется до МКС всего за три с половиной часа. Однако запуск был перенесен на резервную дату - 14 октября, и путь корабля к МКС занял двое суток.

Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс МС-07", был отложен в связи со срабатыванием автоматики.