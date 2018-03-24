Российские военные заявили о стабилизации обстановки в Сирии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии констатирует прогресс в мирном урегулировании конфликта на территории республики.

"В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни", - сообщил на брифинге в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Вместе с тем, отметил он, "несмотря на установление на всей территории Сирии 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа".

"Так, в зоне деэскалации "Идлиб" за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, в "Южной зоне" - восемь", - сказал генерал.

"На фоне активизации переговорного процесса, за прошедшие сутки случаев обстрела Дамаска и его пригородов не зафиксировано", - подчеркнул Ю.Евтушенко.

Он также отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. "Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 450 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 412 человек", - сказал генерал.