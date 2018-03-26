Послов России вызвали в МИДы Польши и стран Прибалтики

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские послы в Польше, Литве, Латвии и Эстонии получили вызовы в министерства иностранных дел этих государств, передает в понедельник BBC News со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что такая информация появилась на фоне данных о возможной высылке российских дипломатов из ряда стран ЕС.

Ранее в понедельник сообщалось, что представитель МИД Литвы Раса Якилайтене подтвердил, что министерство вызывало посла России в Вильнюсе Александра Удальцова.

Официальные причины вызова послов в МИД балтийских республик и Польши пока не указываются, отмечает BBC News.

При этом, как сообщалось ранее, ряд стран Евросоюза рассматривает возможность высылки российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

22 марта лидеры ЕС выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества. Лидеры ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.