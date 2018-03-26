Важно
Появилось видео начала пожара в кемеровском ТЦ
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Украина выдворит дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

Есть обновление от 16:27

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками выдворяет 13 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся. Поскольку, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал .Порошенко в своей странице фейсбуке в понедельник днем.

В понедельник несколько европейских стран сообщили о планах выслать российских дипломатов. Ранее в марте дипломатов РФ выслал Лондон. В США в свою очередь заявили, что выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. Посла РФ в Вашингтоне также вызвали в госдепартамент США.

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, с тех пор жил в Соединенном Королевстве. Позже британские следователи заявили, что экс-разведчик был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все химическое оружие.

Теги: Украина, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕСТуск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС
В связи с "делом Скрипаля" Великобританию также поддержали Италия, Ирландия, страны Прибалтики, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды, Финляндия и другиеПодробнее
 США выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле
Дипломатам дали неделю на то, чтобы покинуть странуПодробнее
 В Польше объявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФВ Польше объявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
По данным СМИ, он собирал информацию о деятельности министерства энергетики ПольшиПодробнее
 Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в БарселонеПочти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне
Массовые акции прошли после задержания в Германии бывшего главы женералитата КаталонииПодробнее
Вероятной причиной пожара в Кемерове назвали неисправную электропроводкуВероятной причиной пожара в Кемерове назвали неисправную электропроводку
Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не являетсяПодробнее
 Молодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во ВьетнамеМолодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме
Участники акции "Марш за наши жизни" требуют ужесточить контроль за оборотом оружияПодробнее
 Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и ЛондономЭкс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном
По его словам, контакты на высоком уровне слишком необходимы обеим сторонамПодробнее
 Кортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во ФлоридеКортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во Флориде
В акциях за ужесточение контроля над оружием по всей стране принимают участие сотни тысяч человекПодробнее
 СМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатовСМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатов
В то же время, источники агентства Bloomberg не исключили, что президент может передуматьПодробнее
 Посольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в ВеликобританииПосольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании
Москва вновь потребовала от Лондона предоставить информацию по "делу Скрипаля" и раскрыть программу производства отравляющих веществПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар в торговом центре в Кемерово6 фото
25 марта
Пожар в торговом центре в Кемерово
Фотохроника 23 марта6 фото
23 марта
Фотохроника 23 марта
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПожар в Кемерове: что известно на данный моментВ РоссииМЧС подтвердило гибель 64 человек в торговом центре в КемеровеВ миреСША выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в СиэтлеВ РоссииУмер Сергей МавродиВ РоссииГенпрокуратура поручила проверить все развлекательные центры в странеВ РоссииТрехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Госдеп США заявил о 12 разведчиках среди высланных российских дипломатов

Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и США

Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и СШАЭтот недружественный шаг не пройдет бесследно, пообещали на Смоленской площади Подробнее

Сумма контрактов на стройку "Силы Сибири" выросла до 554 млрд рублей

С 2015 года сумма выросла более чем на сто миллиардов рублей Подробнее

Собственник сгоревшего ТЦ: на месте "Зимней вишни" больше не должно быть ничего, связанного с увеселениями

Собственник сгоревшего ТЦ: на месте "Зимней вишни" больше не должно быть ничего, связанного с увеселениямиОсновной бенефициар "КДВ Групп" разъяснил структуру собственников торгового центра Подробнее

Власти Канады вышлют четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"

Рубль упал к доллару и евро на сообщениях о высылке российских дипломатов

Букмекеры назвали фаворита в матче сборных России и Франции по футболу

Лидер "Справедливой России" призвал приостановить работу развлекательных площадок в ТЦ

Косачев выступил за симметричный ответ на высылку ЕС российских дипломатов

Федерация керлинга России пока не смогла доказать невиновность Крушельницкого

По просьбе федерации заседание CAS по делу спортсмена перенесено на 26 апреля Подробнее

Индексы США начали неделю ростом на 1,7-2,1%

Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС

Туск объявил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕСВ связи с "делом Скрипаля" Великобританию также поддержали Италия, Ирландия, страны Прибалтики, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды, Финляндия и другие Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru