Украина выдворит дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками выдворяет 13 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся. Поскольку, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - написал .Порошенко в своей странице фейсбуке в понедельник днем.

В понедельник несколько европейских стран сообщили о планах выслать российских дипломатов. Ранее в марте дипломатов РФ выслал Лондон. В США в свою очередь заявили, что выдворят 60 российских дипломатов и закроют генконсульство в Сиэтле. Посла РФ в Вашингтоне также вызвали в госдепартамент США.

"Дело Скрипаля"

В начале марта у торгового центра в британском Солсбери неизвестным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме. Скрипаль, работавший на британскую разведку, был осужден в России за госизмену, но затем выпущен, с тех пор жил в Соединенном Королевстве. Позже британские следователи заявили, что экс-разведчик был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все химическое оружие.