Испания присоединилась к решению о высылке российских дипломатов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Испания вышлет российских дипломатов в качестве ответных мер в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает агентство Europa Press.

"Испания вышлет двух человек", - рассказали агентству его источники.

Europa Press отмечает, что такие меры Испания примет в качестве "сигнала солидарности с Великобританией".

Ранее сегодня было объявлено о высылке российских дипломатов из 14 стран Евросоюза на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Аналогичные меры также приняли Украина, Канада и Албания.

Лидеры ЕС 22 марта выразили поддержку Великобритании в связи с "делом Скрипаля", согласившись с оценкой Лондона о том, что Россия с "очень высокой степенью вероятности" несет ответственность за нападение с применением нервнопаралитического вещества на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Главы стран-членов ЕС обещали главе правительства Великобритании Терезе Мэй всестороннюю поддержку в выяснении подробностей нападения и согласовании дальнейших шагов.