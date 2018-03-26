Трамп призвал лидеров других стран присоединиться к высылке российских дипломатов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о выдворении российских дипломатов с лидерами других стран и призывал их присоединиться к США, заявил в понедельник представитель Белого дома Радж Шах.

"Это были скоординированные действия. И президент говорил со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками и другими, и призывал их присоединиться к США в этом деле", - сказал Шах.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа в связи с "делом Скрипаля" объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульство РФ в Сиэтле.

Помимо США, о решении выслать российских дипломатов в понедельник объявили 16 стран ЕС, а также Канада, Албания, Норвегия, Македония и Украина.