Лондон проигнорировал запрос Генпрокуратуры о расследовании смерти Глушкова

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Великобритании заявили, что британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании смерти в Лондоне экс-заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, месяц прошел с момента передачи Лондону официального запроса о происшествии, но ответа до сих пор нет.

"К сожалению, британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Лондоне бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Н.А.Глушкова. 24 апреля посольство передало в МВД Великобритании официальный запрос генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о смерти Н.А.Глушкова. Однако ответа до сих пор нет", - говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ, опубликованном в фейсбуке дипмиссии.

"Налицо пренебрежение британцами своими обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", - отмечается в сообщении.

"Практически нет сомнений в том, что Лондон идет по пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых, так или иначе, затрагиваются россияне. С момента гибели Н.А.Глушкова прошло два с половиной месяца, однако ничего об обстоятельствах данной трагедии достоверно не известно", - подчеркнули в посольстве.

"Продолжим требовать допуска российских специалистов к расследованию дела Н.А.Глушкова", - добавили в российской дипмиссии.

Тело бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Глушкова было обнаружено в его доме в районе Нью Малден 12 марта. Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство. Согласно заявлению полиции, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".