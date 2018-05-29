МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - МВД Украины вечером во вторник опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в подъезде собственного дома в Киеве.

В описании говорится, что это мужчина 40-45 лет, среднего телосложения, ростом около 175-180 см, с седой бородой.

На месте происшествия продолжают работать оперативно-следственный бригады: они опрашивают свидетелей и изымают записи с видеорегистраторов автомобилей, находящихся поблизости.

Первые фотографии с места убийства журналиста Аркадия #Бабченко в Киеве. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО/КП в УКРАИНЕ pic.twitter.com/d6Xuoxg8Ij — KP.UA (@kp_ukraine) 29 мая 2018 г.

Бабченко был убит во вторник вечером на пороге собственной квартиры несколькими выстрелами в спину. По предварительным сведениям, убийца подкараулил его в подъезде, когда тот возвращался с покупками из магазина. Супруга журналиста вызвала скорую, однако тот скончался по дороге в больницу.

На Украине и в России возбуждены уголовные дела по факту убийства гражданина РФ.