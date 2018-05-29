Главные новости
В миреВ Киеве убили журналиста Аркадия БабченкоКультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортСемак возглавил "Зенит"
Важно
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
В мире Убийство Аркадия Бабченко

МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко

Есть обновление от 00:53

Предположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазина

МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
У дома Аркадия Бабченко в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - МВД Украины вечером во вторник опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в подъезде собственного дома в Киеве.

В описании говорится, что это мужчина 40-45 лет, среднего телосложения, ростом около 175-180 см, с седой бородой.

На месте происшествия продолжают работать оперативно-следственный бригады: они опрашивают свидетелей и изымают записи с видеорегистраторов автомобилей, находящихся поблизости.

Бабченко был убит во вторник вечером на пороге собственной квартиры несколькими выстрелами в спину. По предварительным сведениям, убийца подкараулил его в подъезде, когда тот возвращался с покупками из магазина. Супруга журналиста вызвала скорую, однако тот скончался по дороге в больницу.

На Украине и в России возбуждены уголовные дела по факту убийства гражданина РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Аркадий Бабченко, Киев, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоМВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
Предположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазинаПодробнее
 В Киеве убили журналиста Аркадия БабченкоВ Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
По данным полиции, его застрелили домаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Польза сна в выходные, спутниковая система глобальной связи и анализ останков ГитлераПодробнее
 Лечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровленииЛечащие врачи Скрипалей сомневались в их выздоровлении
Врачи до сих пор удивляются, как им удалось выжить и восстановиться после нервно-паралитического ядаПодробнее
Ураган "Альберто" привел к двум жертвам в СШАУраган "Альберто" привел к двум жертвам в США
Погибли журналисты, делавшие репортаж об ураганеПодробнее
 Президент Парагвая досрочно ушел в отставкуПрезидент Парагвая досрочно ушел в отставку
Он займет место в сенатеПодробнее
 США решили не расширять санкции против КНДРСША решили не расширять санкции против КНДР
В "черный список" должны были попасть китайские и российские компанииПодробнее
 Израильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страныИзраильские СМИ сообщили о получении Абрамовичем паспорта этой страны
По информации журналистов, бизнесмен уже купил особняк в Тель-Авиве и открыл счет в банкеПодробнее
 Спасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданство
Мужчина залез по балконам на четвертый этаж, чтобы помочь повисшему на перилах мальчикуПодробнее
 Канада решила лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиковКанада решила лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиков
Родителей Алекса Вавилова в 2010 году обменяли вместе с Анной Чапман и другими агентами на Скрипаля, Сутягина, Запорожского и ВасиленкоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве убили журналиста Аркадия БабченкоКультураПовредивший картину Репина вандал арестованСпортСемак возглавил "Зенит"В РоссииПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОСпортПрезидентом ОКР избран Станислав ПоздняковЭкономика"Яндекс" представил свой первый гаджет

Губернатор Миссури подал в отставку на фоне сексуального скандала

Премьер Украины заявил о причастности России к убийству Бабченко

Москалькова попросит украинского омбудсмена проконтролировать расследование убийства Бабченко

Российские школьники в среду напишут первый обязательный ЕГЭ

США призвали Россию признать свою роль в крушении рейса MH17 под Донецком

МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко

МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоПредположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазина Подробнее

Глава СПЧ назвал убийство Бабченко в Киеве провокацией

"Новая газета" проведет собственное расследование убийства своего бывшего спецкора Бабченко

МИД России потребовал от Киева приложить все усилия для расследования убийства Бабченко

В России возбудили уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru