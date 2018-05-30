Москалькова попросит украинского омбудсмена проконтролировать расследование убийства Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой взять на свой контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Выражаю свои соболезнования близким и родным убитого Аркадия Бабченко. Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", - написала Москалькова в своем инстаграме.

Российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был застрелен в спину у себя дома в Днепровском районе Киева.