Напавший в Льеже на полицейских до этого успел убить еще одного человека

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Перед стрельбой, устроенной во вторник в Льеже, 36-летний Бенжамэн Эрман совершил еще одно преступление, подтвердил в среду бельгийскому каналу Bel RTL министр внутренних дел Ян Ямбон.

За несколько часов до перестрелки в Льеже, в результате которой погибли две женщины-полицейских и молодой человек и были ранены, по последним данным, четыре полицейских, в коммуне Марш-ан-Фаменн было найдено тело 30-летнего Микаэля Вильме, который был знаком с Эрманом.

По данным телеканала RTBF, Вильме был убит молотком, а орудие убийства найдено в автомобиле Эрмана в Льеже. Как предполагается, вечером в понедельник оба могли ограбить ювелирную лавку в Рошфоре, после чего поссорились, и Эрман убил Вильме. Полиция проверяет эту версию.

Ямбон также отметил, что много фактов указывают на вероятность террористического нападения, но призвал дождаться результатов расследования.

Сообщалось, что Эрман упоминался в двух докладах госбезопасности и в одном полицейском докладе. Но, как уточняют власти, эти доклады были не о нем, а о его знакомых в связи с их радикализмом.

Перестрелка в Льеже

Ранее во вторник бельгийские СМИ сообщили, что в Льеже двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия. Вооруженный человек пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен сотрудниками полиции.

Бельгийская Le Soir сообщала, что мужчина открыл стрельбу при попытке полицейских проверить его документы. Между тем прокуратура позднее заявила, что подозреваемый следовал за двумя женщинами-полицейскими и напал на них сзади.

СМИ Бельгии писали о преступлении, совершенном Эрманом до стрельбы в Льеже, не уточняя, о чем именно шла речь.

Телеканал RTBF в специальном выпуске новостей сообщал, что нападавший - 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор. Эрман находился в двухдневном отпуске из тюрьмы, в которой должен был отбывать срок до 2020 года по уголовному делу, в том числе за торговлю наркотиками.