ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Льеже

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ИГ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за перестрелку в бельгийском Льеже, сообщается на ресурсе SITE, отслеживающем активность террористов в интернете.

Как пишет SITE, информационные ресурсы боевиков ИГ назвали нападавшего одним из "солдат Исламского государства".

Утром во вторник вооруженный ножом преступник напал в Льеже на женщин-полицейских при проверке документов. Мужчина, завладев их оружием, убил обеих, а также молодого человека, находившегося поблизости в автомобиле.

Нападавший был застрелен полицейскими. Бельгийские СМИ сообщали, что нападение в Льеже совершил 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор.

Прокуратура Бельгии считает произошедшее терактом.

В среду стало известно, что Эрман совершил еще одно преступление перед атакой в Льеже, убив в коммуне Марш-ан-Фаменн 30-летнего мужчину.