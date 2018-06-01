Главные новости
В РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреПредполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяцаВ РоссииКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
В мире

Браудер обвинил испанскую полицию в незаконном задержании

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в пятницу призвал национальную полицию Испании к ответу за то, что ее сотрудники ранее задержали его в Мадриде по запросу России в Интерпол.

По словам Браудера, задержание было произведено на незаконных основаниях.

"Испанская национальная полиция должна ответить за то, что я был незаконно задержан в среду", - написал он в твиттере.

"Если бы они (сотрудники испанской полиции - ИФ) просто зашли на сайт Интерпола и ввели в поисковик мое имя, они бы увидели, что "Российская Федерация не может использовать Интерпол для попыток арестовать Уильяма Браудера", - добавил он, процитировав заявление, опубликованное на сайте Интерпола в 2013 году.

Ранее в среду Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение тяжких финансовых преступлений, сообщил, что был задержан в Мадриде по действующему ордеру РФ, который является уже шестым по счету. Однако через несколько часов бизнесмен был отпущен.

Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в отношении Браудера по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

На протяжении этого времени Генпрокуратура неоднократно направляла в Интерпол запросы о задержании Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Hermitage Capital, Уильям Браудер, Испания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду ТрампуВ Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду Трампу
Письмо северокорейского лидера передаст прибывший в Вашингтон генерал Ким Ен ЧхольПодробнее
 Ким Чен Ын и Лавров договорились о российско-северокорейском саммитеКим Чен Ын и Лавров договорились о российско-северокорейском саммите
В КНДР заявляют, что встреча на высшем уровне возможна в этом годуПодробнее
 Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяцаПредполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяца
Сам Герман утверждает, что не организовывал убийство Бабченко, а помогал украинской контрразведке выявлять агентуру РФПодробнее
 Бывший иеродиакон Аристарх назвал себя "исполнителем убийства" БабченкоБывший иеродиакон Аристарх назвал себя "исполнителем убийства" Бабченко
Экс-священник, ныне - активист "Правого сектора", Алексей Цымбалюк ранее принимал участие в боевых действиях в ДонбассеПодробнее
Аркадий Бабченко решил стать гражданином УкраиныАркадий Бабченко решил стать гражданином Украины
Получить украинское гражданство ему предложила администрация президента Петра ПорошенкоПодробнее
 В ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" Бабченко
В ЕС отметили право Украины защищать свои национальные интересы, территорию и медиаПодробнее
 Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram в ситуации с блокировкой в РФДуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram в ситуации с блокировкой в РФ
По его словам, компания по всему миру не позволяет обновлять приложение мессенджера для iOSПодробнее
 Лавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюЛавров пригласил Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР в свою очередь поблагодарил Путина за противостояние гегемонии СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреПредполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяцаВ РоссииКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаВ миреВ Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду ТрампуЭкономикаHeineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФЭкономикаСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня

Источник сообщил о просьбе защиты Улюкаева снять арест с его имущества

Экс-министр заплатил назначенный ему судом штраф Подробнее

Работающий в РФ британский девелопер убрал слово "Россия" из названия

Разрушенный в Шымкенте в канун Дня Победы воинский мемориал установят на новом месте

В первый день лета в Поволжье пошел снег

В первый день лета в Поволжье пошел снегПятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 лет Подробнее

Вероятной причиной крушения Ан-148 назвали действия пилотов и неисправность приборов

Tele2 договорилась об MVNO с оператором для мигрантов Sim Sim

Россияне назвали медицину, ГАИ, полицию и ЖКХ самыми коррумпированными сферами

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" в Москве закрыли на ремонт

Рубль укрепляется к доллару и евро на первых торгах нового месяца

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Боевики "Хезболлы" покинут пограничные с Израилем территории в Сирии

Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ

Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФВ концерне назвали открытие торговой точки при пивоварне в Нижнем Новгороде пробным шагом Подробнее

Отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов составил за неделю $270 млн

Никель подорожал до рекорда в Шанхае на опасениях его дефицита

Браудер обвинил испанскую полицию в незаконном задержании

Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко ранее был обвинен в подделке документов

Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного дома в Ростовской области

Петр Баскаков покинет пост генерального директора "Трансконтейнера"

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 1 июня выросли

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае опустился ниже критической отметки

Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области

ЦБ РФ отозвал лицензии страховых компаний "Хоска" и "Интач страхование"

Банк России отозвал лицензию у Бум-банка из Нальчика

Нефть Brent подешевела до $77,4 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru