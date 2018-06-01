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Окружной суд Киева оставил в силе решение об экстрадиции Саакашвили в Польшу

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили в удовлетворении исковых требований: признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу и признать незаконными соответствующие действия по его высылке.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины, администрации Государственной пограничной службы Украины, принял решение - отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований. ...Саакашвили просил суд признать незаконным решение ГМС о его реадмиссии в Республику Польша; признать незаконными действия ГМС и Госпогранслужбы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать ГМС отменить соответствующее решение", - сообщила пресс-служба суда в пятницу.

В суде считают, что фактическими обстоятельствами дела установлено: 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через госграницу Украины "Шегини" Саакашвили совершил незаконное пересечение госграницы Украины из Польши без разрешения соответствующих органов власти.

Факт незаконного пересечения государственной границы подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу (постановлением Мостиского районного суда Львовской области, которое оставлено без изменений соответствующим постановлением Апелляционного суда Львовской области).

"Окружной административный суд Киева из предоставленных сторонами документов установил, что реадмиссия Саакашвили как лица, которое незаконно находится на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре, инициированной ГМС, на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии, и ратифицированной соответствующим законом Украины", - сказано в сообщении.

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Суд также установил, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса польская сторона дала согласие на реадмиссию Саакашвили, о чем сообщила Госмиграционной службе Украины письмом, копия которого имеется в материалах административного дела.

Как сообщалось, 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и сотрудниками правоохранительных органов на границе.

Ранее бывший губернатор Одесской области Саакашвили решением президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства.

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Теги: Украина, Михаил Саакашвили
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